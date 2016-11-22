الأرصاد الجوية تحذّر من تشكّل الصقيع على المرتفعات

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في معظم المناطق، حيث يستمر تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة ويكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو مائلاً للبرودة ليلاً، محذرة من تشكل الصقيع على المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المرتفعات الجبلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ انخفاض غداً على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم فوق المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية مع احتمال هطل زخات محلية من المطر فوق تلك المناطق.