الأرصاد الجوية: فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق بعض المناطق

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوى سطحي، يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية خلال ساعات بعد الظهر والمساء، وسديميا على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وبينت المديرية ان الجو ليلا يكون مائلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية، والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما تميل درجات الحرارة غدا الجمعة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها في معظم المناطق، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.