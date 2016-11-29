الأرصاد الجوية: فرصة لهطل زخات من المطر فوق بعض المناطق

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق ويكون الجو غائما جزئياً إلى غائم أحيانا نتيجة تأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية رطبة يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن تكون الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية خلال ساعات المساء والليل، والرياح متقلبة الى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ووفقا للمديرية يكون الجو غدا ماطرا في أغلب المناطق مع هطلات غزيرة مصحوبة بالرعد أحياناً وخاصة في المناطق الساحلية والوسطى، كما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، حيث تنشط سرعة الرياح الغربية.