الأرصاد: الجو بين الصحو والغائم ومائل للبرودة ليلاً فوق المرتفعات

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وفي الليل يصبح مائلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبحسب المديرية يكون الجو يوم غد غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم مع فرصة مهيأة لهطل زخات مطرية فوق المناطق الجبلية والجنوبية الغربية.