الأرصاد: الحرارة أعلى من معدلاتها والجو مستقر بشكل عام

تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 5 الى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يبقى الجو دافئا ومستقرا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا على المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة يوم غد أعلى من معدلاتها بنحو 6 إلى 9 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام نهارا بينما تتكاثر الغيوم المنخفضة مساء وخلال الليل على المناطق الشمالية الغربية والشرقية والجزيرة وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق تلك المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..