الأرصاد: الحرارة حول معدلاتها والجو صحو بشكل عام

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي يوم غد لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو3 إلى 5 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: