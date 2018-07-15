الأرصاد: الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات من المطر

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية والجزيرة والمرتفعات الساحلية ويكون سديميا حارا نسبيا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية مع ارتفاع نسبة الرطوبة في المناطق الغربية والجنوبية.

وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.