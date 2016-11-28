الأرصاد تحذّر من تشكّل الصقيع على المرتفات ومعظم المناطق الداخلية

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وليلا يحذر من تشكل الصقيع على المرتفعات الجبلية ومعظم المناطق الداخلية، وتكون الرياح متقلبة الى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غدا أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، يتحول إلى غائم خلال ساعات الليل فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية، لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق تلك المناطق.