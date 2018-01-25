الأرصاد: ثلوج على المرتفعات الجبلية وأمطار فوق أغلب المناطق

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما ماطرا فوق أغلب المناطق وثلجيا فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر وتكون الهطولات غزيرة مصحوبة بالرعد أحيانا محذرة من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات.

الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز 50كم/سا والبحر متوسط الى عالي ارتفاع الموج.

ووفقا للمديرية توالي درجات الحرارة انخفاضها يوم غد لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية وتنشط سرعة الرياح الغربية لتصل إلى 65 كم/سا ويكون الجو متقلبا بين الغائم والغائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق وثلجيا فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر.

أما بالنسبة ليوم السبت فيكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر على المناطق الساحلية والجزيرة وتميل درجات الحرارة للارتفاع لتقترب من معدلاتها.

وبينت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كميات الأمطار الهاطلة في عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث كان أغزرها 80 مم في طرطوس المدينة.

وحسب النشرة سجلت أعلى الهطولات خلال الـ 24 ساعة الماضية في ريف دمشق بسرغايا 11 والزبداني 10 مم والحر مون 7 مم.

وفي محافظة حمص بلغت في الناصرة 14مم و قلعة الحصن 10 مم .

وفي محافظة حماة 45 مم ووادي العيون والرصافة 25مم وعين حلاقيم 22مم ومصياف20مم وفي شطحة والكريم بالغاب 27مم وعين الكروم 25مم .

وفي محافظة طرطوس بلغت كميات الهطول في المدينة 80 مم و حمام واصل 43 مم و الشيخ بدر 34.5 مم والقدموس 36مم والدريكيش 22مم وفي محافظة اللاذقية سجلت في صلنفة 74.3 مم وفي مطار الباسل 36.2 مم، والقرداحة 27.2 مم، والمزيرعة29مم .

وفي محافظة حلب كانت كميات الهطول في المدينة 23مم واعزاز 15 مم وعفرين 12 مم وفي تل أبيض بالرقة 24مم.

وفي السويداء بلغت كميات الأمطار في عين العرب 6 مم وصلخد 4 مم وفي القنيطرة بلغت كميات الأمطار في حضر22مم.

وفي محافظة درعا بلغت كميات الأمطار في المدينة 3.5 مم والشيخ مسكين 7مم والصنمين 5 م.