الأرصاد: درجات الحرارة تستمر بالارتفاع بشكل عام

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح اعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق مع امتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم ان يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا حارا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية الى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها خلال ساعات بعد الظهر والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا لتصبح اعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية والجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمي حار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.