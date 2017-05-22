الأرصاد: فرصة لهطول زخات رعدية في مناطق متفرقة

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مرفق بتيارات غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

مديرية الأرصاد الجوية توقعت أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر والمساء فوق المناطق الساحلية والشمالية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق تلك المناطق ويمتد الهطل تدريجيا ليشمل باقي المناطق.

في حين تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبالنسبة ليوم غد، فتميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، والجو غائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.