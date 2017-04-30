الأرصاد: منخفض جوي سطحي يؤدي لانخفاض الحرارة 4 درجات

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

ووفقاً لمديرية الأرصاد الجوية فإن الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء والليل لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات محلية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات محلية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد .