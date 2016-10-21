الأركان الروسية: تهدئة حلب الإنسانية تمدد لمدة 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الروسي تمديد التهدئة الإنسانية في حلب لمدة 24 ساعة إضافية استجابة لمطالب الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الأركان الفريق سيرغي رودسكوي في تصريح صحفي أنه “رغم عرقلة إعادة الوضع في منطقة حلب إلى طبيعته من قبل تشكيلات ما يسمى بـ “المعارضة المعتدلة” ورعاتها إلا أنه تم تمديد التهدئة الإنسانية لمدة 24 ساعة إضافية اعتبارا من الساعة 8 من صباح يوم غد السبت إلى الساعة السابعة مساء استجابة لمطالب الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى”.

ودعت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان لها أمس الأول جميع المسلحين في الاحياء الشرقية لمدينة حلب إلى ترك السلاح ومغادرة المدينة مع التأكيد على ضمان استفادة من يرغب منهم من قانون العفو رقم 15 لعام 2016.