الأركان الروسية: طلبنا من الرئيس بوتين استئناف الضربات الجوية في حلب

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الروسي أنها طلبت من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، السماح باستئناف الضربات الجوية على الإرهابيين في حلب السورية.

وأوضح الفريق سيرغي رودسكوي رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان أن هذا القرار اتخذ بسبب استمرار سفك دماء المدنيين، ومسارعة الإرهابيين إلى استئناف الأعمال القتالية ضد القوات الحكومية، وذكر بأن تعليق تحليق الطيران الروسي والسوري فوق حلب مستمر منذ 10 أيام.

وقال: “توجهنا إلى القائد الأعلى للقوت المسلحة بطلب استئناف الضربات الجوية على التشكيلات المسلحة غير الشرعية في حلب الشرقية”.