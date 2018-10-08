الأزمات الاقتصادية تحاصر باكستان ورئيس وزرائها يطلب المساعدة

بحسب رئيس وزراء باكستان عمران خان، فإن باكستان تواجه أزمة قد تجعلها مضطرة للتوجه إلى مؤسسة دولية ما دفعها لتطلب المساعدة من 3 دول.

وقال عمران خان، إن إسلام أباد ربما تتجه إلى صندوق النقد الدولي لإنهاء أزمة ميزان المدفوعات المتفاقمة، مضيفا: “سنسعى، قبل ذلك للحصول على تمويل من دولة صديقة”.

وتولى خان مهام منصبه في آب، وأشارت “رويترز” إلى أن رئيس وزراء باكستان القى باللوم على الحكومة السابقة، معتبرا أنها تسببت في حدوث مشاكل اقتصادية تعاني منها البلاد في الوقت الحالي.

وبحسب “رويترز”، تعهد عمران خان باسترداد مليارات الدولارات، التي يقول إن مسؤولين فاسدين هربوها إلى الخارج، وأشارأنه يعارض طلب قروض طارئة من صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أنها ستكون ثاني حزمة إنقاذ للبلاد خلال خمس سنوات.

وهبطت الاحتياطيات الأجنبية لباكستان 627 مليون دولار في أواخر أيلول الماضي إلى 8.4 مليار دولار، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية مدفوعات الديون السيادية المستحقة حتى نهاية العام.