الأزمة المالية تجبر النظام السعودي على تغيير وزير ماليته

قام ملك نظام آل سعود سلمان بن عبد العزيز باعفاء وزير المالية إبراهيم العساف من منصبه.

كما قرر سلمان تعيين محمد الجدعان بمنصب وزير المالية.

ويأتي هذا التغيير في ظل معاناة الاقتصاد السعودي من ضغوطات جراء انخفاض اسعار النفط، الأمر الذي دفعها إلى اعلان خطة تقشف تضمنت تخفيض الرواتب ورفع الدعم عن بعض السلع.

وتعاني السعودية ، من عجز غير مسبوق في ميزانية العام الماضي. كما ارتفع حجم الديون المباشرة حتى 31 آب 2016، نحو 273.8 مليار ريال (ما يعادل 73 مليار دولار).