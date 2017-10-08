الأسرة التربوية بحماة تناقش واقع القطاع وسبل تجاوز الصعوبات

ركز المعنيون في قطاع التربية بمحافظة حماة خلال اجتماعهم في مجلس المحافظة اليوم على ضرورة دعم العملية التربوية والتعليمية وتأمين كل مستلزمات نجاحها.

ودعا محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري إلى طرح المبادرات التي من شانها الارتقاء بالواقع التدريسي وتلافي نقاط الضعف، وتحسين الأداء مبينا ضرورة تلافي النقص في الكوادر التدريسية والكتب والمقاعد المدرسية فضلا عن التقصير في أعمال الصيانة في عدد من المدارس.

وأكد المحافظ استعداد المحافظة بكل فعالياتها لدعم القطاع التربوي بهدف الارتقاء بواقعه وتجاوز المشكلات والمعوقات التي تواجهه مشددا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية بحق كل المقصرين والمخالفين خلال الفترة المقبلة.

من جهته أكد أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد أشرف باشوري أن أعضاء الكادر الإداري في المدارس يتحملون مسؤولية ضبط الدوام مشددا على أنه ينبغي على المعلمين أن يتحلوا بأعلى درجات المسؤولية، ولا سيما في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر كل الجهود في سبيل الارتقاء بالقطاع التربوي في المحافظة.