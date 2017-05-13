الأسرى السوريون والفلسطينيون في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم ال27 على التوالي

يواصل نحو 1800 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام “إضراب الحرية والكرامة” لليوم ال27 على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن اللجنة الوطنية لإسناد معركة الحرية والكرامة قولها إن 11 أسيرا في سجن جلبوع انضموا أمس للإضراب المفتوح عن الطعام نصرة لرفاقهم الأسرى الفلسطينيين والسوريين مشيرة إلى أن الأسرى أكدوا مجددا رفضهم إجراء أي مفاوضات بشكل رسمي مع إدارة مصلحة سجون الاحتلال دون قيادة الإضراب.

من جهة ثانية تتواصل الفعاليات المساندة للأسرى السوريين والفلسطينيين المضربين عن الطعام في مختلف المدن والمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية حيث تستمر المسيرات والاعتصامات التضامنية.

يذكر أن المئات من الأسرى السوريين والفلسطينيين بدؤوا إضرابا عن الطعام في ال 17 من نيسان الماضي للمطالبة بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها ومن أبرزها إنهاء سياسة الاعتقال الإداري وإنهاء سياسة العزل الانفرادي والسماح بزيارات الأهالي وإنهاء سياسة الإهمال الطبي وغير ذلك من المطالب الأساسية المشروعة.