الأسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال

يواصل الأسرى السوريون والفلسطينيون في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ29 على التوالي، في حين تستمر سلطات الاحتلال بتصعيدها بحق الأسرى المضربين عن الطعام عبر سلسلة من الإجراءات التعسفية والتنكيلية.

اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ذكرت أن الأسرى في سجن نفحة يتعرضون لحالات إغماء متتالية وأن الأوضاع الصحية للمضربين وصلت لمرحلة صعبة دون تقديم العلاج لهم.

من جهته أكد عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس في رسالة وجهها من سجن أيلون أن مندوبين عن سلطات الاحتلال حاولوا فتح مفاوضات وهمية وعبثية مع الأسرى المضربين عن الطعام لإنهاء إضرابهم مقابل وعود فارغة.

في سياق أخر، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين من مناطق بالضفة الغربية وقطاع غزة، كذلك اعتقلت ستة صيادين فلسطينيين قبالة بحر منطقة السودانية في قطاع غزة.