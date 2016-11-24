الأسطورة الانكليزية جيرارد يعتزل كرة القدم

أعلن نجم المنتخب الإنجليزي وليفربول سابقا ستيفن جيرارد، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.

ونشر جيرارد القائد السابق للمنتخب الإنجليزي بيانا قال فيه: “أعلن رسميا اعتزالي لعب كرة القدم كلاعب محترف، أنا محظوظ للمسيرة التي حظيت بها وممتن لكل لحظة، لقد حققت حلم طفولتي وهو أن أكون أحد لاعبي ليفربول، عندما لعبت لأول مرة أمام بلاكبيرن، لم أتخيل ماذا سيحدث في الـ18 سنة، التي تليها، أنا محظوظ حقا وفخور لأنني لعبت 700 مباراة مع ليفربول”.. “فخور بسبب الألقاب التي ساعدت ليفربول في تحقيقها، ولا شيء أعظم من ليلة إسطنبول (في إشارة إلى الفوز بدوري الأبطال أمام ميلان).

وتعتبر أبرز إنجازات جيرارد مع ليفربول، الذي قضى معه 17 عاما، هي الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2005، حين تمكن الفريق من قلب تأخره أمام ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف في الشوط الأول إلى تعادل، ثم الحصول على الكأس بضربات الترجيح.