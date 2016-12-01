الأسطول الروسي يغادر مواقعه لحماية القرم ..وأوكرانيا تبدأ تجارب صاروخية

أعلن مصدر أمني روسي أن سفن أسطول البحر الأسود احتلت مواقعها في البحر لتوفير الحماية الجوية لشبه جزيرة القرم، خلال التدريبات الصاروخية التي تجريها أوكرانيا في الأول والثاني من كانون الأول.

وأوضح المصدر أن السفن القتالية التابعة لأسطول البحر الأسود، المندمجة في نظام الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، شغلت مواقعها في المنطقة الغربية لشواطئ شبه جزيرة القرم خلال التدريبات الصاروخية الأوكرانية التي تجريها كييف يومي 1 و2 كانون الأول بالقرب من شبه الجزيرة الروسية.

المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف أعلن أن المذكرة الاحتجاجية التي أرسلت إلى أوكرانيا تتضمن إشارة بأن الجانب الروسي سيسقط الصواريخ الأوكرانية في حال بروز أي خطر، خلال إجراء وزارة الدفاع الأوكرانية تجاربها الصاروخية.

من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا “إن إعلان كييف عن إجراء تدريبات تتضمن إطلاق صواريخ هو عمل استفزازي جديد من قبل السلطات الأوكرانية التي تسعى من خلال ذلك إلى تصعيد الأزمة في العلاقات الروسية الأوكرانية”.

هذا وقد أسرعت كييف بتطمين موسكو بأن صواريخها لن تقترب من مسافة تقل عن 30 كيلومترا من الأجواء الروسية في القرم.