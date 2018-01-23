الأعمال القصصية الكاملة لناظم مهنا.. تأرجح بين الواقع والخيال

ست مجموعات قصصية هي الأعمال القصصية الكاملة للكاتب ناظم مهنا، دمجت في مجلد واحد تحت عنوان (الأرض القديمة وقصص أخرى)، صدر عن الهيئة العامة السورية للكتاب.

والمجموعات هي حراس العالم – مملكة التلال – الأرض القديمة – منازل صفراء ضاحكة – العبور في الظلام – حيث يتضح من هذه المجموعات وتسلسلها الزمني المسار التطوري للكاتب مهنا منذ ثمانينيات القرن الماضي.

الكاتب مهنا ينسج قصصه في فضاء الأمكنة متجاوزاً الزمن ليأخذنا إلى ممالك ومدن غابرة كاشفاً عن حكايات عمرها آلاف السنين نافخاً فيها من روحه ليحييها كما في قصة أبناء الملوك التي تتحدث عن امرأة من عامة الناس من قرية فينيقية تسمى زاما ترفض الزواج من أمير مملكة سيانو من أجل حبيبها وما زالت قريتا زاما وسيانو في محافظة اللاذقية حتى اليوم تشهدان على هذه القصة.

ويتأرجح مهنا في أعماله القصصية بين الواقعي والخيالي وبين الرمزي والسردي وبين العقلاني والأسطوري وبين واقع الحال والماضي القريب والبعيد ليقدم لنا شخصياته القصصية ورؤيته لهذا العالم الموغل في القدم واللامتناهي والذي كان الإنسان هو المخلوق الأكثر دهشة وإدهاشا فيه.

يقع الكتاب في 480 صفحة من القطع الكبير.