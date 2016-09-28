الأعمال المنزلية تصيب السيدات بآلام الظهر والرقبة

كشف بحث جديد أن السيدات يبدأن في المعاناة من آلام الظهر والرقبة في سن أصغر مقارنة بالرجال ويبدو أن الأعمال المنزلية تتحمل جزءا من اللوم بهذا الشأن.

وأوضح البحث الذي، نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن ارتداء الكعب العالي وحقائب اليد الضخمة من بين أسباب إصابة السيدات بالآلام في الظهر وأن الرجال يرون أن أصابتهم بالآلام والأوجاع ترجع إلى ممارسة الرياضة.

وأشار البحث، الذي شمل أكثر من ألفين من البريطانيين البالغين، إلى أنه في المتوسط فإن النساء يشعرن أولا بوخز في الظهر أو الرقبة في عمر 28 عاما. بينما في المقابل لا يبدأ الرجال في المعاناة من ذلك قبل سن 32 عاما.

وأوضحت الصحيفة أنه بينما تقول 36 بالمائة من النساء اللائي يعانين من ألام في الظهر أو الرقبة أن الأعمال المنزلية هي السبب، يشكو 24 بالمائة فقط من الرجال من نفس السبب.