الأغذية العالمي يحذر من أكبر مجاعة تهدد اليمن

حذرت الأمم المتحدة من أن اليمن بات مهددا بـ”أكبر مجاعة في العالم”، مشيرة إلى أن 18 مليون شخص لا يعرفون من أين سيؤمنون وجبتهم التالية.

هيرفيه فير هوزل، المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للمنظمة الأممية، ذكر أن 18 مليون يمني يعيشون يومهم دون أن يعلموا من أين سيؤمنون وجبتهم التالية، مشيرا إلى أن 8 ملايين يمني باتوا على حافة المجاعة.

المسؤول الأممي بين أن احتدام الاشتباكات في جوار مدينة الحديدة غربي اليمن، أثر سلبا على الوضع الاقتصادي العام للبلاد.

وأوضح أن 570 ألف يمني بهذه المدينة اضطروا، منذ حزيران الماضي وحتى الآن لترك منازلهم، لافتا إلى أن الواقع المعيشي في اليمن بات “مثيرا للقلق”.

كما أشار إلى أن أسعار المواد الغذائية الرئيسية قد تضاعفت في اليمن لـ3 مرات، مقارنة بما كانت عليه العام الماضي.

وفي المقابل، يستمر انتشار الأمراض الوبائية وبمقدمتها الكوليرا، وذلك لأسباب مختلفة، بينها عدم توفر المياه الصحية، وقلة الغذاء، والنقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية، حيث تشير تقارير إنسانية إلى أن 80% من اليمنيين، أي نحو 21 مليون شخص، بحاجة للمساعدة.