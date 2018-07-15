الأقماح المسلمة لمكتب الحبوب بالسويداء «2273» طنا

بلغت كميات الأقماح المسلمة لمكتب الحبوب بالسويداء حتى تاريخه أكثر من2270 طنا متجاوزة الارقام المتوقعة بموجب الخطة الموضوعة المحددة بـ 1500 طن.

وأشار رئيس مكتب الحبوب بالسويداء المهندس نزار نعيم إلى أن الكميات المسلمة من القمح “جيدة” وسجلت 2273 طنا وهي في حالة تحسن مع الإقبال على تسليم المحصول وتواصل عمليات الحصاد.

وعزا نعيم تجاوز الكميات المسلمة للخطة إلى تخصيص أسعار مناسبة للمحصول والإسراع بصرف أثمانه للمزارعين والتي وصلت حتى تاريخه إلى 255 مليون ليرة، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتسهيل نقله دوغما من الحقول بشكل مجاني.

من جهته ذكر مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد أن مساحات القمح المحصودة وصلت لغاية يوم أمس إلى 4208 هكتارات بنسبة نحو 38 بالمئة من المساحات القابلة للحصاد وشهدت محافظة السويداء خلال الموسم الحالي خروجا لنحو 60 بالمئة من المساحات المزروعة بالقمح من عمليات الحصاد جراء انحباس الأمطار وسوء توزعها.