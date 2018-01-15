الألماني هاي مدرباً لنسور قاسيون

وصل اتحاد كرة القدم إلى اتفاق مع المدرب الألماني أنطوني هاي لتدريب منتخب سورية الوطني للرجال لمدة عام كامل.

وقال رئيس الاتحاد صلاح رمضان إنه “تم التوصل إلى اتفاق مع المدرب الألماني هاي لتدريب المنتخب الأول الذي يتحضر لنهائيات آسيا 2019 في الإمارات العربية المتحدة حيث سيتم توقيع العقد خلال الفترة القادمة فور انتهاء بطولة أفريقيا للاعبين المحليين غير المحترفين المقامة في المغرب حيث يشرف هاي على تدريب منتخب رواندا.

وأضاف رمضان: يعد الألماني هاي من المدربين المتميزين حيث سبق أن درب منتخبات غانا وزامبيا وكينيا وهو على معرفة بمستوى منتخبنا حيث أبدى استعداده لتدريب المنتخب والوصول به الى درجة الجهوزية المطلوبة للمنافسة بقوة في الاستحقاق الاسيوي القادم .