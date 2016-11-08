الأمراض المعدية تزيد خطر إصابة الأطفال بالسمنة

وجد باحثون أميركيون أن الأمراض المعدية في مرحلة الطفولة تزيد بشكل كبير من خطر السمنة لدى الأطفال.

وقالت القائمة على الدراسة دي كون لي: ذكرنا في بحوث سابقة أن المضادات الحيوية هي المسؤولة عن السمنة عند الأطفال، ولكننا في وقت لاحق وجدنا أن لا علاقة لها بذلك، فقد ظهرت أدلة على أن البكتيريا المعوية هي المسؤولة عن نمو الطفل ووزنه وطوله.

وقام العلماء بدراسة بيانات أكثر من 260 ألف شخص أعمارهم دون سن الـ16. فوجدوا أن الأمراض المعدية لها تأثير قوي في تكوين الأمعاء الدقيقة، وهذا يؤدي إلى تدهور التمثيل الغذائي ونظام المناعة، ما ينعكس في النتيجة على طول الطفل ووزنه.

ونتيجة لذلك، يرتفع لدى الأطفال الذين يعانون من مرض من الأمراض المعدية في السنة الأولى من طفولتهم خطر زيادة الوزن في وقت لاحق من حياتهم بنسبة 25 بالمئة.

ووفقاً للإحصاءات التي أجريت في الولايات المتحدة يعاني أكثر من ثلث الأطفال والمراهقين من زيادة في الوزن.