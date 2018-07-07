الأمطار في اليابان تتسبب بمقتل عدد من الأشخاص وإجلاء مئات الآلاف

لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وفقد العشرات واجلي مئات الآلاف من منازلهم، جراء هطولات مطرية غزيرة تسببت بفيضانات وانهيارات أرضية في اليابان.

هيئة الأرصاد الجوية اليابانية ذكرت أن هطول الأمطار تاريخي متوقعة استمرار هذه الحالة حتى يوم الأحد المقبل.

من جهتها، أوضحت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث بأن انهياراً أرضياَ دفن عددا من الأشخاص، ويعمل منقذون لانتشالهم، فيما أصيب عشرات الأشخاص بينهم أربعة في حالة خطيرة.

كما أشارت إلى أنه تم إصدار أوامر لنحو 168 ألف شخص بمغادرة منازلهم، تحسبا لمزيد من الانهيارات الأرضية.

هذا ونصحت السلطات حوالي 2,1 مليون شخص بالمغادرة، وشمل ذلك أجزاء من المدينة السياحية وعاصمة البلاد القديمة كيوتو، حيث أغلقت بعض الجسور والمتنزهات القريبة من المياه مع ارتفاع منسوب الأنهار.