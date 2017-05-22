الأمم المتحدة تدين التفجيرات الإرهابية التي وقعت في العراق

أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مدينتي بغداد والبصرة يوم الجمعة الماضي وأسفرت عن استشهاد 35 عراقيا على الأقل وإصابة العشرات.

مركز أنباء الأمم المتحدة نقل عن كوبيش قوله في بيان إن الهجوم الذي شنه “داعش” الإرهابي يظهر حالة اليأس التي يعيشها التنظيم بعد الهزائم المتواصلة التي مني بها في ساحة المعركة.

وأعرب الممثل الخاص عن تعازيه لأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

هذا وكان تفجيران إرهابيان وقعا قرب حاجز تفتيش الرميلة بالمدخل الشمالي لمدينة البصرة، أسفرا عن استشهاد 11 شخصا وإصابة ثلاثين آخرين، في حين لقي 24 شخصا حتفهم وأصيب عشرون أخرون بتفجيرين إرهابيين آخرين في منطقة أبو دشير جنوب بغداد.