الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في كابول

قال المكتب الصحفي لرئيس الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان: إن “الأمين العام يدين بشدة الهجوم الذي وقع على الأفغان الذين تجمعوا في كابول للاحتفال بعطلة دينية (عيد المولد النبوي الشريف)”.

مضيفا أن “الهجمات المتعمدة على المدنيين تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، ويجب بذل كل الجهود لتقديم المسؤولين إلى العدالة”، معربا عن تعازيه العميقة لأسر الضحايا وحكومة أفغانستان “متمنيا الشفاء العاجل للمصابين”.

وفقا للبيان، “أكد أعضاء مجلس الأمن بدورهم، أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين”، و “شددت الدول الأعضاء في المجلس على ضرورة مساءلة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومنظميها ورعاتها، وحثت جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط في هذا الصدد مع حكومة أفغانستان وجميع الهيئات الأخرى ذات الصلة”.

ووقع الهجوم الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابول في 20 تشرين الثاني، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 55 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين.