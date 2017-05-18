الأمم المتحدة تدين قتل فلسطيني قرب نابلس

أدانت الأمم المتحدة قيام أحد المستوطنين الإسرائيليين بقتل شاب فلسطيني وإصابة آخر قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية اليوم.

وقال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف “أدين مقتل أحد الفلسطينيين على يد مستوطن إسرائيلي وإصابة صحفي مصور في الضفة الغربية المحتلة وأدعو لإجراء تحقيقات سريعة وشاملة وتقديم المشتبه بهم إلى العدالة”.

وكان شاب فلسطيني استشهد وأصيب صحفي بجروح برصاص مستوطن إسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية خلال مشاركتهما في فعالية للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في معتقلات الاحتلال.