الأمم المتحدة تصوت على قرار حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير” وصوت لصالح القرار 177 دولة.

ويؤكد القرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لتحقيق ذلك في أقرب وقت ووفقا للقرار تؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة الضرورة الملحة للقيام دون تأخير”بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إستنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد”.

ويشير القرار إلى الاستنتاج الذي انتهت إليه محكمة العدل الدولية في فتواها المؤرخة 9 تموز 2004، وهو أن تشييد “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال لجدار الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية إلى جانب التدابير المتخذة سابقا يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير .

وقد عارض القرار الى جانب كيان الاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة وكندا وبالاو وميكرونيزيا وجزر المارشال و ناورو وامتنعت عن التصويت الكاميرون وتونغا وجنوب السودان و كوت ديفوار .