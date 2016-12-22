الأمم المتحدة تطالب الكيان الإسرائيلي بدفع تعويضات للبنان بقعة النفط التي سببها عدوان 2006

أعلن وزير البيئة اللبناني طارق الخطيب أن الأمم المتحدة تبنت قرارا يطالب كيان الاحتلال الاسرائيلي بدفع تعويض للبنان جراء البقعة النفطية التي سببها العدوان الإسرائيلي عام 2006 وقصفه خزانات الوقود لمحطة كهرباء الجية اللبنانية.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الخطيب قوله في بيان اليوم إنه “تم التوصل إلى هذا القرار نتيجة التعاون القائم بين وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة البيئة اللبنانيتين والذي ألزم /إسرائيل/ بدفع تعويض عن قيمة الأضرار التي تكبدها لبنان” موضحا أن قيمة التعويض تبلغ 856.4 مليون دولار.

وأشار الخطيب إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت إلى جانب القرار بأغلبية 166 صوتا مؤيدا مقابل 8 دول صوتت ضده من بينها “إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية فيما امتنعت 7 دول عن التصويت.

وجاء في القرار أن “الجمعية العامة ترى أن البقعة النفطية لوثت الشواطئ اللبنانية تلوثا شديدا ما أدى إلى آثار وخيمة على الاقتصاد اللبناني” حيث طالبت الجمعية حكومة الكيان الصهيوني أن تتحمل مسؤولية التعويض الفوري والكافي لحكومة لبنان لهذا الضرر وكذلك إلى البلدان الأخرى المتضررة مباشرة من البقعة النفطية.

وكانت القوات الإسرائيلية قصفت محطة الجية الحرارية خلال عدوان تموز عام 2006 ما أدى إلى تسرب 15 ألف متر مكعب من الوقود إلى البحر وتلوث ما يقارب 150 كيلومترا من شواطئ لبنان الساحلية الرملية والصخرية وصولا إلى الشواطئ السورية.