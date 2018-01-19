الأمم المتحدة تطلب من فرنسا احترام حقوق الإنسان

طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فرنسا باحترام حقوق الإنسان وتحسين إدارتها للسجون وعدم ترك مهاجرين قاصرين في مراكز الاحتجاز.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية فإن هذه المطالب التي قدمها أعضاء في المجلس اليوم تأتي ضمن 300 توصية قدمتها الدول الأعضاء الأخرى في المجلس إلى فرنسا ومن المفترض أن يتم إقرارها يوم الجمعة القادم.

وتضمنت لائحة المطالب ضمان أن تحترم أجهزتها التشريعية والأمنية المكلفة مكافحة الإرهاب حقوق الإنسان وتحسين ظروف السجون ومنع العقوبات الجسدية التي يتعرض لها أطفال وتحسين اندماج غجر الروما من ذوي الاحتياجات الخاصة ومعالجة المشاكل التي أشار إليها تقرير اللجنة الأوروبية العام 2017 حول منع التعذيب.