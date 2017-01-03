الأمن الألماني يداهم مقرات لأفراد على صلة بالإرهابي العامري

أعلنت النيابة الالمانية لمكافحة الارهاب ان عمليات دهم استهدفت اليوم أفرادا يعرفهم الارهابي التونسي انيس العامري منفذ عملية الدهس بشاحنة في برلين الشهر الماضي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النيابة قولها في بيان ان “احدى العمليات استهدفت مركز ايواء لطالبى لجوء يقيم فيه تونسى يبلغ من العمر 26 عاما اعتبر مشتبها به” وانه: “كان يعرف انيس العامرى منذ نهاية 2015 على الاقل وكان على اتصال به قبيل الاعتداء”.

واضافت النيابة: “ثمة شكوك فى ان يكون المشتبه به قد تبلغ بالتحضير للاعتداء او قد يكون ساعد انيس العامري”.

وحسب النيابة استهدفت عملية اخرى شقة فى برلين كان يقطنها شخص سبق ان اقام مع العامري وكان ايضا على اتصال به قبل الاعتداء.