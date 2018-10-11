الأمن الإيراني يتمكن من تحرير 3 رهائن أجانب ويعتقل خاطفيهم

أعلن العميد محمد قنبري قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان بإيران، في تصريح له اليوم، أن قوات الأمن الايرانية تمكنت من تحرير 3 رهائن أجانب واعتقال خاطفيهم في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وقال العميد:إن الرعايا الاجانب الثلاث البالغ أعمارهم بين 20 و 25 عاما دخلوا البلاد بصورة غير شرعية قبل أن يتم اختطافهم كرهائن موضحا أن الخاطفين طلبوا في اتصال مع أسرهم فدية مقابل الإفراج عنهم.

وبين قنبري أن القوى الأمنية وسعت دائرة تحرياتها واستخدمت أساليب استخبارية خاصة توصلت من خلالها إلى وكر الخاطفين أمس في ضواحي مدينة زاهدان حيث تمت محاصرته واعتقال الخاطفين.