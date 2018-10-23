الأمن الإيراني يفكك 3 خلايا إرهابية في خوزستان جنوب غرب البلاد

في تصريح له اليوم، أعلن وزير الأمن الإيراني محمود علوي عن تفكيك 3 خلايا إرهابية واعتقال 15 إرهابيا في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

وقال علوي: “إنه خلال الأيام الأخيرة قامت قوات الأمن بتفكيك 3 خلايا إرهابية واعتقال عناصرها البالغ عددهم 15 شخصا كانوا يخططون للقيام باعتداءات إرهابية انتحارية” مؤكدا جهوزية القوى الأمنية للحفاظ على الأمن وإحباط أي محاولة للقيام باعتداءات إرهابية، مؤكداً أن كل جهود أميركا والصهاينة وآل سعود منصبة على خلق المشاكل في المنطقة من خلال توظيفهم وتشجيعهم للتيارات التكفيرية.