الأمن الدولي يكتفي بـ”الأسف” لقرار إنهاء عمل بعثة المراقبين في الخليل

بعد إمعان الاحتلال بتحدي القرارات الدولية وإنهائه عمل بعثة المراقبة الدولية في مدينة الخليل الفلسطينية المحتلة، نهاية الشهر الماضي، اكتفى مجلس الأمن الدولي بالتعبير عن “أسفه” لهذا الإجراء.

وكالة “أسوشيتيد برس” نقلت عن دبلوماسي في الأمم المتحدة أن العديد من أعضاء مجلس الأمن عبروا عن “أسفهم وتخوفهم” من عواقب هذا الإجراء، بينما شددت إندونيسيا والكويت، العضوان غير الدائمين بالمجلس، على أنه لا يحق للكيان اتخاذ قرار إنهاء مهمة البعثة الدولية.

وكعادتها جددت الولايات المتحدة مواقفها المنحازة للاحتلال، حيث اعتبرت أن من حقه اتخاذ خطوة إنهاء بعثة المراقبة الدولية وعدم التمديد لمهمتها التي تنتهي كل ستة أشهر.

رئيس مجلس الأمن الحالي، سفير غينيا الاستوائية في الأمم المتحدة، أناتوليو ندونغ مبا، بين أن المجلس بحاجة إلى اتخاذ إجراءات احترازية في ضوء ما يمكن أن يحدث نتيجة تعليق المهمة.