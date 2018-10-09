الأمن الروسي يحبط ست هجمات ارهابية شمال القوقاز

أعلن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الكسندر بورتنيكوف إحباط ست هجمات إرهابية في شمال القوقاز الروسي خلال العام الجاري.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بورتنيكوف قوله أثناء اجتماع للجنة مكافحة الإرهاب الوطنية عقد في العاصمة الداغستانية محج قلعة قوله: ان العمليات القتالية أسفرت عن إحباط ست هجمات إرهابية هذا العام كما تم اعتقال 63 مسلحا و142 من المتواطئين معهم إضافة إلى مقتل 50 مسلحا بينهم متزعمون في الجماعات الإرهابية الناشطة في الشيشان وداغستان.

واضاف: انه خلال العام الماضي بذلت وكالات إنفاذ القانون والسلطات جهودا أدت الى خفض عدد الجرائم المرتبطة بالارهاب إلى النصف في شمال القوقاز.

وأكد بورتنيكوف في وقت سابق أن الارهابيين الدوليين يستخدمون أطفالا ومراهقين بشكل كبير في أعمالهم الاجرامية.