الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا بالطائرة المسيرة أثناء المونديال

أفاد ألكسندر بورتنيكوف، رئيس جهاز الأمن الروسي، أن عناصر جهاز الأمن أحبطوا محاولات لاستخدام الطائرات المسيرة لتنفيذ أعمال إرهابية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا في صيف 2018.

ولم يذكر بورتنيكوف أي تفاصيل أخرى، إلا أنه من المعروف أن مثل هذه المحاولات كانت خلال المونديال وأثناء التحضير لفعاليات سياسية ورياضية أخرى.

وقال بورتنيكوف: “نرى ضرورة البدء الفوري بوضع أساسيات الإطار التنظيمي لاستخدام الطائرات المسيرة لمنع هذا الخطر”.

وتجدر الإشارة إلى أن الإرهابيين كثيرا ما يستخدمون الطائرات المسيرة لمهاجمة المنشآت العسكرية الروسية في سورية.

وقد شددت روسيا قواعد الحصول على المعدات المسيرة. وفرضت تسجيل جميع الطائرات المسيرة، التي يزيد وزنها عن 0.25 كغ، اعتبارا من حزيران/يونيو من عام 2016.