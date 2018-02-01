الأمن الروسي يصفي إرهابي من “داعش” خطط لاعتداء يوم الانتخابات الرئاسية

أعلن الأمن الروسي عن تصفية إرهابي من تنظيم “داعش” في مدينة نيجني نوفغورود كان يخطط لتنفيذ اعتداء ارهابي في يوم الانتخابات الرئاسية الروسية.

أفاد الأمن الروسي في بيان له إن الأمن الروسي كشف نشاط عضو في تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا كان يحضر لعمل إرهابي في نيجني نوفغورود” مضيفا إنه “تمت تصفيته لأنه حاول الإقدام على استعمال السلاح. وأشار البيان إلى أنه عثر بحوزة الإرهابي على عبوة ناسفة شديدة الانفجار وأسلحة وذخائر.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في آب الماضي عن إلقاء القبض على خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي كان أعضاؤها يعدون لهجمات إرهابية في وسائل النقل العام والساحات التجارية بموسكو.