الأمن الروسي يعتقل أربعة إرهابيين في موسكو

اعتقلت الأجهزة الأمنية الروسية اربعة أشخاص خططوا لتنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالات روسية عن هيئة الأمن الفيدرالية الروسية قولها في بيان لها اليوم “أنها أوقفت نشاط مجموعة إرهابية تضم 4 أشخاص هم 3 من طاجيكستان و1 من مولدوفا كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية في موسكو باستخدام عبوات ناسفة يدوية الصنع ذات قوة تدميرية كبيرة بإيعاز مباشر من متزعم في تنظيم “داعش” الإرهابي موجود في تركيا”.

وجاء في البيان أنه “تم العثور في أماكن إقامة المعتقلين على أسلحة نارية وذخائر وعبوات ناسفة يدوية الصنع وكمية كبيرة من المادة المخصصة لصناعة المتفجرات”.

وكان الأمن الفيدرالي الروسي اعتقل العام الماضي إرهابيا كان يدبر عملية تفجير قطار بقنبلة يدوية بمساعدة ارهابي من تنظيم “داعش” فيما أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب في روسيا في العام نفسه اعتقال مجموعة كانت تخطط لارتكاب هجوم إرهابي في العاصمة موسكو مشيرة الى أن من بين أعضاء المجموعة أشخاصا تدربوا في معسكرات لتنظيم “داعش” لإرهابي في سورية.