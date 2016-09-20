الأمن الروسي يعتقل “روبوت” هارب؟!

اعتقلت الشرطة الروسية في مدينة بيرم أحد الروبوتات الذي هرب إلى الشارع وعرقل حركة المرور.

وذكر “أوليغ كيفوكورتتسيف” الشريك المؤسس لشركة “Promobo” التي قامت بتصنيع الروبوت، أن عشية هروب الروبوت قام المختصون بتدريبه على الحركة في الأماكن الضيقة، وصباح اليوم التالي وأثناء اختباره، دخل أحد المهندسين لساحة الاختبار ونسي إغلاق البوابة الرئيسة، مما ساعد الروبوت على الخروج عبر البوابة.

ولم يبتعد الروبوت كثيرا عن ساحة الاختبار، لكنه توقف بعد نفاذ شحن بطاريته وسط شارع بوشكين المزدحم بالحركة المرورية.

وبحسب ” كيفوكورتتسيف” فإن النموذج الجديد من الروبوت ” Promobo” المتوقع طرحه قريبا في الأسواق، قادر على التواصل مع الأشخاص، وتقديم المشورة في العديد من الموضوعات التي تم برمجتها داخله مسبقا، وصمم خصيصا للعمل في الأماكن المكتظة بالزوار، كدور السينما والمراكز التجارية الكبيرة.