الأمن الروسي يوقف خلية تابعة لمنظمة إرهابية دولية

وفقاً لموقع روسيا اليوم، أوقفت دائرة هيئة الأمن الفيدرالية الروسية في مقاطعة تومسك بالتعاون مع هيئة الأمن المحلية عدداً من أعضاء “خلية نائمة” تابعة لمنظمة إرهابية دولية مشاركة في الحرب على سورية.

ونقل المصدر عن الهيئة قولها في بيان: إنه “تم الكشف عن خلية نائمة تابعة لمنظمة ما تسمى (جماعة التوحيد والجهاد) الدولية الإرهابية المحظورة في روسيا والتي تشارك في الأعمال الإرهابية في الأراضي السورية”.

وأشار البيان إلى “أن محققي دائرة الأمن فتحوا قضية جنائية بحق متزعم الخلية وهو مواطن من أحد بلدان آسيا الوسطى بتهمة تجنيد أشخاص للمشاركة في نشاطات إرهابية” موضحا أنه تم الكشف عن أن المتزعم كان يستخدم المحادثات الشفوية والرسائل الإلكترونية لعمليات التجنيد، وتابع البيان: إنه تم أيضا توقيف 3 من أعضاء الخلية، ويتم حالياً البحث عن صلة المتهمين بجماعات إرهابية أخرى.