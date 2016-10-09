الأمن الشيشاني يصفي 8 مسلحين بإقليم غوديرميس في روسيا

اعلنت وزارة داخلية جمهورية الشيشان الروسية الأحد 9 تشرين الأول القضاء على 8 مسلحين أثناء تبادلهم إطلاق النار مع عناصر الأمن في إقليم غوديرميس.

وأوضح المتحدث باسم الداخلية أن المسلحين أطلقوا النار وألقوا عدة قنابل يدوية على أفراد الشرطة الذين حاولوا إيقاف سيارتين كانوا يستقلونهما في منتصف ليل السبت على الأحد.

وأضافت الوزارة أن 4 من عناصر الأمن أصيبوا برصاص المسلحين.

وذكرت الداخلية الشيشانية أنها تمكنت من تحديد هوية زعيم المجموعة، موضحة أنه يدعى «علي ديميلخانوف» المولود في عام 1983 والمطلوب إلقاء القبض عليه في روسيا.