الأمن العام اللبناني يوقف سوريا لانتمائه الى تنظيم إرهابي

أوقف الأمن العام اللبناني سوريا لانتمائه الى تنظيم ارهابي ولمشاركته في عمليات ارهابية استهدفت الجيش اللبناني.

وقالت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان إنه “في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية والخلايا النائمة التابعة لها وبنتيجة عملية رصد دقيقة تم ايقاف احد الارهابيين وهو يحمل الجنسية السورية” موضحة أنه بنتيجة التحقيق معه اعترف بما نسب إليه وأنه شارك مع آخرين ضمن مجموعات ارهابية مسلحة بمهاجمة مراكز وحواجز الجيش اللبناني في عرسال ما أدى الى مقتل وجرح عسكريين وخطف آخرين .

وبعد انتهاء التحقيق معه أحيل الى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين.

وكان الجيش اللبناني أوقف امس أحد الإرهابيين الخطرين المنتمين إلى تنظيم “داعش” .