الأمن العام اللبناني يوقف شخصا لنقله أسلحة وذخائر للتنظيمات الإرهابية

أوقف الأمن العام اللبناني اليوم شخصا بجرم الانتماء والتواصل مع تنظيمات إرهابية مسلحة.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن الموقوف اعترف بنقله مع آخرين أسلحة حربية وذخائر على أنواعها إلى المجموعات الإرهابية في جرود عرسال.

وأكدت المديرية أن الموقوف أحيل إلى القضاء المختص وأن العمل جار لتوقيف باقي الأشخاص الآخرين المتورطين في هذه الأعمال.

وكان الأمن العام والجيش اللبناني أوقفا الأسبوع الماضي اللبناني الإرهابي عمر حسن خروب في بلدة مجدل عنجر البقاعية بجرم تأمين متفجرات وأسلحة لصالح شقيقه الفار رضوان المنتمي إلى كتائب عبد الله عزام الإرهابية.