الأمن العراقي يعتقل ثلاثة إرهابيين في كركوك

ألقت قوات الأمن العراقية القبض على ثلاثة إرهابيين في قرية علي سراي وقرية الافتخارات جنوب غرب كركوك.

ونقل موقع السومرية نيوز عن قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت قوله إن أحد المعتقلين ينتمي إلى ما يسمى باستخبارات تنظيم “داعش” الإرهابي مهمته رفد الإرهابيين بالإحداثيات والمعلومات عن المواطنين والتخطيط لاختطافهم فيما اشترك الآخران بعمليات إرهابية استهدفت القوات الأمنية العراقية.

وتشهد محافظة كركوك استقراراً أمنياً ملحوظاً ولكنها تسجل خروقات بين فترة وأخرى تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء.