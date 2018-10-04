الأمن العراقي يوقف شبكة إرهابية في الموصل

أوقفت قوات الأمن العراقية ال شبكة تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن وزارة الداخلية العراقية قولها في بيان: إن “مديرية شرطة النصر التابعة لشرطة محافظة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين تمكنت أمس من تفكيك شبكة من عصابات داعش الإرهابية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل تتكون من 13 عنصرا وألقت القبض عليهم”.

يشار إلى أن القوات الأمنية تعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال العديد ممن تبقى من إرهابيي تنظيم “داعش” في مناطق محافظة نينوى.