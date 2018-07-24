الأمن القيرغيزي يقبض على إرهابي عائد من سورية

قبضت قوات الأمن في قيرغيزيا على أحد الإرهابيين الذين عادوا من سورية العام الماضي خلال تخطيطه للقيام بعمليات إرهابية في البلاد.

وقال مكتب الخدمة الصحفية لجهاز أمن الدولة القيرغيزي في بيان أنه وفي سياق التدابير الجارية لمكافحة الإرهاب والتي تهدف إلى منع محاولات اختراق قيرغيزيا من قبل أفراد المنظمات الإرهابية الدولية الذين يفرون من سورية ومن مناطق اخرى بهدف إعداد وتنفيذ هجمات إرهابية تم إلقاء القبض على مواطن قيرغيزي مشيرا إلى أنه تم التحقق من أن

الموقوف كان عضوا في مجموعة إجرامية تابعة لتنظيمات الإرهاب الدولي وقام بأعمال تخريب والتحق بصفوف الإرهابيين في سورية.

وأضاف البيان إن الموقوف أقر بأنه وبناء على أوامر متزعمي التنظيمات الإرهابية الدولية تسلل في العام 2017 إلى أراضي قيرغيزيا لإنشاء خلية إرهابية سرية لتنفيذ عمليات تفجير وتخريب.

وفي سياق متصل أعلن حرس الحدود في قيرغيزيا أنه تم منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية حزيران الماضي القبض على 12 شخصا وصلوا الحدود القيرغيزية عائدين من سورية.